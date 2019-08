Elia Viviani sprint naar zege in Britse eendagskoers, Jasper Stuyven is eerste Belg op vierde plek

Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) heeft zondag de Britse eendagskoers RideLondon Classic (WorldTour) op zijn naam geschreven. Na 169 kilometer was de 30-jarige Italiaan de snelste in de verwachte massasprint op The Mall. Hij haalde het voor de Ier Sam Bennett en zijn Deense ploegmaat Michael Morkov. Jasper Stuyven was de eerste Belg op de vierde plaats. Met Oliver Naesen (8e) en Jasper De Buyst (9e) eindigden er nog twee Belgen in de top tien.

Van de vluchters hield Stan Dewulf zijn inspanning het langst vol. Op 14 kilometer van de meet werd hij ingerekend. Met nog ruim anderhalve kilometer voor de boeg was er een grote valpartij in het aanstormende peloton.

De Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal), die tot de topfavorieten behoorde, moest al vroeg in de koers de handdoek werpen.

Viviani is op de erelijst de opvolger van Pascal Ackermann, die zaterdag de eerste etappe won in de Ronde van Polen. Vorig jaar moest Viviani in Londen zijn meerdere erkennen in de Duitser.