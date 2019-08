Tiener opgepakt nadat 6-jarige vijf verdiepingen omlaag valt in Tate Modern

In Londen is een 17-jarige jongen opgepakt voor poging doodslag, nadat een 6-jarige jongen van grote hoogte in de kunstgalerij Tate Modern zondag omlaag was gegooid.

De Metropolitan Police meldt in een persbericht zondagnamiddag naar de galerij te zijn opgeroepen, na ‘meldingen van een jongen die van het kijkplatform op de tiende verdieping van het Tate Modern was gegooid’. ‘Het zesjarige slachtoffer was aangetroffen op een dak van de vijfde verdieping. Hij werd ter plaatse behandeld en naar het ziekenhuis gevoerd.’ De jongen verkeert in kritieke toestand.

Een 17-jarige jongen, die vlakbij het slachtoffer stond enkele ogenblikken voor het incident, bleef op het kijkplatform op de tiende verdieping staan. ‘Er is niets dat suggereert dat hij het slachtoffer kende. De tiener is gearresteerd door politieagenten op verdenking van poging doodslag’, klinkt het nog.

Populairste Britse toeristische trekpleister

Aanvankelijk mochten de bezoekers de galerij niet verlaten, maar dat is intussen wel het geval, aldus nog de politie.

De Britse kunstgalerij was vorig jaar de populairste Britse toeristische trekpleister, met 5,9 miljoen bezoekers, zegt de Britse openbare omroep BBC.