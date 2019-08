Manchester City en Kevin De Bruyne winnen Community Shield na strafschoppenreeks tegen Liverpool

Kevin De Bruyne heeft zijn eerste prijs van het seizoen beet. Onze landgenoot kwam met Manchester City in actie tijdens de Community Shield tegen Liverpool. Het werd 1-1 na 90 minuten, in de strafschoppenreeks won City met 5-4. Bij de verliezers begon Divock Origi in de basis.

Het eerste grote duel van het seizoen in Engeland, dat is de Community Shield doorgaans. Ook dit jaar was het niet anders. Landskampioen en FA Cup-winnaar Manchester City nam het op tegen Liverpool, vorig seizoen winnaar van de Champions League en nipt tweede in de Premier League achter City. Spektakel gegarandeerd.

Na 12 minuten was het de landskampioen die het voortouw nam. Leroy Sané had eerder al in het zijnet gemikt, maar op een vrije trap enkele minuten later werd Liverpool koud gepakt. Sterling kon Alisson van dichtbij kloppen: 1-0. Liverpool reageerde meteen via Salah, terwijl Alisson een tweede keer onder vuur werd genomen door Sterling. Al met al was het City dat zich de betere ploeg toonde en dus konden de Citizens met een kleine voorsprong de rust in.

Na de pauze was het opnieuw City dat het heft in handen nam. Silva kon niet afwerken en Sterling mikte op de paal. Maar op het uur sloeg de partij om. Trent Alexander-Arnold trapte een corner richting Virgil Van Dijk, die de bal over de doellijn leek te duwen. De doellijntechnologie was echter duidelijk: geen doelpunt, al was het heel nipt. Salah mikte kort nadien op de paal, terwijl Sterling aan de overzijde de 2-0 miste. Na 78 minuten kwam de bevrijding voor Liverpool er toch dankzij Matip, die op assist van Van Dijk de gelijkmaker scoorde.

In het slot volgde nog een stormloop op het doel van Claudio Bravo. Keita miste, net als Salah. In de extra tijd was Kyle Walker nog de grote held voor City toen hij een kopbal van Salah met een omhaal van de lijn haalde. Het bleef 1-1 en dus werd er meteen overgegaan naar strafschoppen. Daarin bleek City de sterkste. Het is voor de landskampioen de zesde zege in de Community Shield: vorig jaar wonnen ze deze beker ook al.