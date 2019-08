Vrouw 'gaf leven om baby te beschermen' tijdens schietpartij Texas

De eerste slachtoffers van de schietpartij in El Paso zijn geïdentificeerd. 'Mijn neefje leeft omdat mijn zus haar leven heeft gegeven.’

Tijdens de schietpartij in het winkelcentrum Walmart in El Paso (Texas), kwamen twintig mensen om het leven en raakten 26 personen gewond. Mogelijk gaat het om een haatmisdrijf, gezien er vlak voor het bloedbad een ‘manifest’ werd gepubliceerd op de haatwebsite 8chan.

Intussen zijn de eerste slachtoffers geïdentificeerd, onder wie de 25-jarige Jordan Jamrowski, die samen met haar echtgenoot Andre Anchondo en hun zoontje van twee maanden oud aan het shoppen was. Haar zus vertelt aan New York Times dat de baby de schietpartij wel overleefd heeft, maar verschillende botbreuken opliep. ‘De dokters hebben uit de verwondingen van haar zoontje afgeleid dat mijn zus hem heeft proberen te beschermen en hem probeerde weg te stoppen voor de schutter. Zelfs toen ze neergeschoten werd, bleef ze hem waarschijnlijk vasthouden en daardoor is ze over hem gevallen. Mijn neefje leeft omdat mijn zus haar leven heeft gegeven.’

Over de echtgenoot van Jamrowski is nog niets bekend. ‘Mijn schoonbroer is waarschijnlijk ook overleden’, aldus de zus van Jamrowski. ‘Ze hebben het niet letterlijk gezegd, maar ze zeiden dat hij wel al contact zou hebben opgenomen met ons als hij nog in leven was.’ Het koppel had samen drie kinderen.

Meisje van tien jaar gewond

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft intussen gemeld dat drie dodelijke slachtoffers de Mexicaanse nationaliteit hadden. Ook zes van de 26 gewonden zijn Mexicanen. Het gaat om de 45-jarige Mario de Alba Montes, de 44-jarige Olivia Mariscal Rodríguez en Erika de Alba Mariscal, een meisje van tien jaar oud.