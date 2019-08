Lewis Hamilton wint Grote Prijs van Hongarije na titanenstrijd met Max Verstappen

Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit was de sterkste op de Hungaroring na een fenomenale strijd met Max Verstappen en breidt zijn leiderspositie in het WK verder uit. Sebastian Vettel werd derde.

Na de spectaculaire Grote Prijzen van Oostenrijk, Groot-Brittannië en die van vorige week in Duitsland was het F1-circus nu neergestreken op de Hungaroring, een kleine vijftien kilometer van de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Max Verstappen, de winnaar van de races in Oostenrijk en Duitsland, versierde op zaterdag zijn allereerste pole position. Kon hij een derde zege in vier races pakken? Dan moest hij wel de beide Mercedes’ van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton afhouden. De Ferrari’s van Charles Leclerc en Sebastian Vettel startten als vierde en vijfde.

Bottas naar laatste plek

Voor één van de beide Mercedes’ liep het meteen fout bij de start. Max Verstappen kon zijn leiderspositie behouden, maar achter hem verremde Valtteri Bottas zich in de tweede bocht. De Fin gleed bijna op teammakker Hamilton, die Bottas buitenom inhaalde. Bottas gaf zich echter niet gewonnen en kreeg in bocht drie een klein tikje van Hamilton. Een paar honderd meter verder tikte ook Charles Leclerc de voorkant van de Mercedes licht aan. Resultaat voor Bottas: een beschadigde voorvleugel.

De nummer twee van het WK probeerde aanvankelijk nog door te rijden, maar Bottas verloor meerdere seconden per ronde en kwam in ronde zes toch een nieuwe neus halen, waardoor hij naar de allerlaatste plaats terugviel. Een inhaalrace dus voor de Fin. Enige probleem: de Hungaroring is een circuit dat zich niet leent tot inhaalacties. Dat mocht Bottas aan den lijve ondervinden. Hij won al snel enkele plekken, maar zat vervolgens rondenlang vast achter de tragere Renault van Daniel Ricciardo. De beide Toro Rosso’s lieten zich echter niet tegenhouden en zorgden voor een fraai gevecht, waar Daniil Kvyat - vorige week nog derde in Duitsland - als winnaar uitkwam.

Verstappen sukkelt met banden

Naarmate de pitstops naderden, werd het ook helemaal voorin interessant. Max Verstappen had problemen met bandenslijtage, terwijl de achtervolgende Lewis Hamilton zijn rubber iets beter leek te verzorgen. De Mercedes doemde zo al snel op in de spiegels van de Red Bull. Verstappen werd nerveus, vroeg om een pitstop, en kreeg aan het einde van ronde 25 wat hij wilde. De Nederlander met Vlaamse roots kwam met verse banden terug de baan op als tweede, vlak voor de Ferrari’s van Leclerc en Vettel.

Waar Verstappen vrij vroeg nieuwe banden kwam halen, besloot Hamilton om het omgekeerde te doen en zijn stint wat uit te rekken. Uiteindelijk kwam de Brit zes ronden later, in ronde 31, nieuw rubber halen. De achterstand op leider Verstappen: 5,8 seconden. Maar Hamilton legde er op zijn nieuwe banden duchtig de pees op en zat bij het ingaan van ronde 35 al in de versnellingsbak van Verstappen.

Verstappen en Hamilton zij aan zij

Het bleek het begin van een spannend gevecht dat culmineerde in ronde 39, toen de twee enkele bochten na elkaar duelleerden. Hamilton ging met een magistrale actie buitenom voorbij Verstappen in bocht vier, maar gleed vervolgens naast het circuit en moest de Nederlander opnieuw voorbij laten. Hamilton deed het nadien enkele ronden wat kalmer aan om zijn banden te sparen. Intussen dubbelde het leidende duo ook Valtteri Bottas, die op dat moment negende lag.

Hamilton volgde op minder dan een seconde van leider Verstappen, maar Mercedes besloot om het over een andere boeg te gooien en haalde de WK-leider naar binnen voor een tweede pitstop. Met verse mediumbanden, nog 21 ronden op de teller en een achterstand van 20 seconden kwam Hamilton opnieuw de baan op. Het zorgde voor een paar merkwaardige radioboodschappen: Verstappen was boos omdat Red Bull hem niet naar binnen haalde voor nieuwe banden, Hamilton reageerde op zijn beurt onzeker over de strategische call van Mercedes.

Hamilton doet het in slotrondes

Na een trage start aan de laatste stint kwam Hamilton in het slot met rasse schreden dichterbij. Terwijl het publiek verwend werd door Kevin Magnussen (Haas) en Daniel Ricciardo (Renault), kwam Hamilton met meer dan een seconde per ronde dichterbij. De vijfvoudige wereldkampioen perste snelste ronde na snelste ronde eruit, terwijl ook Verstappen alles op alles zette. Met nog zeven rondes te gaan gingen de tijden van Verstappen echter de hoogte in: zijn harde banden, die al meer dan veertig ronden op de Red Bull zaten, waren aan het eind van hun Latijn.

Met nog vijf ronden te gaan was het zover: Hamilton zat binnen de seconde van Verstappen. Bij het ingaan van ronde 67 kreeg Hamilton zijn kans: met DRS en zijn verse banden plaatste hij zijn wagen aan de buitenkant. Verstappen had geen antwoord op zijn fel versleten banden: Hamilton ging naar de leiding. Verstappen besefte dat de race gereden was en kwam aan het eind van de ronde naar binnen voor nieuwe zachte banden, om alsnog het puntje voor de snelste ronde mee te pakken.

Vettel in extremis op het podium

Achter winnaar Hamilton en nummer twee Verstappen maakten ook de Ferrari’s er nog een leuk einde van. Nummer drie Charles Leclerc zag teamgenoot Sebastian Vettel binnendoor duiken in de eerste bocht, waarmee Vettel op de valreep nog de derde podiumplaats in de wacht sleepte. Carlos Sainz Jr. (McLaren) werd vijfde en versloeg Pierre Gasly, die in de andere Red Bull op een ronde werd gezet. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) werd zevende en versloeg zo landgenoot Valtteri Bottas, die zware averij oploopt in de titelstrijd. De laatste punten waren voor Lando Norris (McLaren) en Alexander Albon (Toro Rosso).

In de WK-stand telt Lewis Hamilton exact 250 punten na 12 races. Valtteri Bottas is nog steeds tweede en heeft nu 188 punten, 62 minder dan zijn stalgenoot. De Fin lijkt zijn titeldromen dus te mogen opbergen en vooral achterom te moeten kijken, want Max Verstappen nadert tot op 8 punten van hem.

De Formule 1-piloten houden nu een korte zomerstop. Over vier weken zijn ze er terug bij voor de Grote Prijs van België op Spa-Francorchamps.