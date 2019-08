De burgemeester van Dayton, waar afgelopen nacht negen doden vielen bij een schietpartij, heeft de politie nadrukkelijk bedankt. ‘Hoewel dit heel erg is, had het nog veel erger kunnen zijn.’

Rond 1 uur ’s nachts (plaatselijke tijd) opende een schutter het vuur in Dayton, dat in de Amerikaanse staat Ohio ligt. De man doodde negen personen en verwondde minstens 26 anderen binnen de minuut. Daarna werd hij doodgeschoten door de politie, die bijzonder snel ter plaatse was omdat er agenten patrouilleerden in de buurt. De schutter beschikte, volgens de politie, over meerdere wapens en had ook verschillende extra laders bij zich.

De burgemeester van Dayton, Nan Whaley, gaf een persconferentie waarbij ze de politie bedankte voor de snelle tussenkomst. ‘Versta me niet verkeerd, dit is echt heel erg’, zei Whaley. ‘Maar hoewel dit heel erg is, had het nog veel erger kunnen zijn. Deze dader was zwaarbewapend en droeg een kogelvrije vest. Hij vuurde met kogels van een .223-kaliber.'

'Letterlijk honderden mensen hadden kunnen sterven in onze stad', besloot de burgemeester. 'Ik ben nog steeds verbaasd van deze heroïsche daad van ons politiedepartement.’

Het is voorlopig gissen naar het motief van de dader. Volgens de lokale media zou het niet om terreur gaan.

Texas

Eerder op de dag stierven ook zeker 20 mensen tijdens een schietpartij in het Amerikaanse Texas. Daar opende een schutter het vuur in een winkelcentrum in El Paso. Deze zaak wordt door de FBI als een terreurmisdrijf behandeld. Vlak voor de aanslag verscheen immers een ‘manifest’ op de haatwebsite 8chan. Het radicale platform waarop het manifest gevonden is, diende al eerder als ‘aankondingingswebsite’ van aanslagen.