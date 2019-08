Zwaar ongeval in Neeroeteren eist tweede dode

Het zware verkeersongeval van zaterdagavond op de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren bij Maaseik heeft een tweede dode geëist. Dat maakte politie Maasland zondag bekend. Zaterdag rond 18.45 uur belandde een personenwagen met twee inzittenden op de N757 tegen een boom. De vrouwelijke passagier uit Nederland overleed ter plaatse. De bestuurder bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Bij de dodelijke klap was een ander voertuig betrokken. De 31-jarige bestuurder van dat aanrijdend voertuig legde een positieve ademtest af. De dronken chauffeur reed met de voorkant van zijn wagen in op de achterzijde van zijn voorligger. De aangereden auto vloog over de rijbaan en botste zwaar tegen een boom. De impact was het zwaarst aan de passagierszijde. De vrouw op de passagiersstoel liet meteen het leven.

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg kwam ter plaatse om de inzittenden te bevrijden. De 49-jarige bestuurder van het aangereden voertuig werd in kritieke toestand naar de Genkse campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) overgebracht, maar daar bezweek de man aan zijn kwetsuren. De 31-jarige dronken automobilist bleef ongedeerd. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar Neeroeteren om de omstandigheden te onderzoeken. De Kinrooiersteenweg was een tijdlang afgesloten.

In een drietal weken tijd is het al het tweede dodelijke verkeersongeval op de N757. Zondag 14 juli kwam een 22-jarige man uit Maaseik om het leven, nadat zijn voertuig tegen een boom was beland en in een gracht terechtkwam. De Kinrooiersteenweg heeft in het verleden al meermaals een zware tol geëist.