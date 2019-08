Tänak pakt de zege in Rally van Finland, Neuville moet tevreden zijn met zesde plaats

De Est Ott Tänak (Toyota Yaris) heeft zondag de Rally van Finland op zijn naam geschreven, dat is de negende WK-manche van het seizoen.

De WK-leider nam zaterdagochtend de leiding over van zijn Finse teamgenoot Jari-Matti Latvala, toen die lek reed, en gaf die leidersplaats vervolgens niet meer uit handen. De Finnen Esapekka Lappi (Citroën) en Latvala moesten in eigen land vrede nemen met de ereplaatsen. Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) werd zesde in Finland.

Tänak boekte zijn tweede zege op rij in Finland, de vierde van het seizoen. In de power stage sprokkelde hij ook nog eens vijf extra punten, waarmee hij zijn leidersplaats in de WK-stand verstevigt. Eerste achtervolgers zijn daar de Fransman Sébastien Ogier (Citroën) en Neuville.