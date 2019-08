Wat we weten over het ‘manifest’ van de schutter

Een manifest van vier pagina’s is opgedoken, mogelijk geschreven door de 21-jarige schutter die 20 doden maakte en 26 anderen verwondde in een supermarkt in El Paso, Texas. De politie onderzoekt het.

De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij. De man, een 21-jarige blanke burger uit Texas, werd gearresteerd aan de uitgang van de Walmart, waar de schietpartij plaatsvond.

Mogelijk heeft de verdachte een manifest geschreven, dat vlak voor de schietpartij op 8chan gepost is. 8chan is een platform waar extremisten en racisten elkaar opzoeken. De politie laat verstaan dat het nog niet duidelijk is dat het manifest ook van de verdachte afkomstig is.

In het document wordt gesproken over een aanval ‘om de Spaanse invasie in Texas’ te beantwoorden. El Paso ligt vlak bij de Mexicaanse grens en grensstad Ciudad Juarez.

Volgens CNN staan er in het document nog beschuldigingen dat immigranten en Amerikanen van de eerste generatie ‘banen wegpakken’ en ‘culturen in de VS vermengen’.