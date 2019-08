GP van Hongarije: waar moet je straks op letten?

Een cruciale run naar de eerste bocht om het kampioenschap nieuw leven in te blazen, drie teams die kans maken op de overwinning, een verward team en Williams dat eindelijk competitief lijkt te zijn. We hebben de vijf belangrijkste onderwerpen voor de GP van Hongarije onder de loep genomen.

Een lange weg naar de eerste bocht

Inhalen op de Hungaroring is enorm moeilijk

Het is al langer geen geheim meer dat de start van de race steeds van cruciaal belang is, maar in Hongarije is dat nog belangrijker. Het smalle en bochtige circuit vereist ballen om in te halen. Ook al is het niet onmogelijk om plaatsen goed te maken tijdens de race, toch is de run naar de eerste bocht de ideale plaats om de meeste sprongen voorwaarts te maken.

De weg naar die eerste bocht vanaf de startgrid is relatief lang in F1-termen. In 2015 stonden beide Mercedessen op de eerste startrij, maar het waren beide Ferrari's die als eerste door die eerste bocht gingen. Voor polesitter Max Verstappen is het dan ook noodzakelijk om die slechte starts van de afgelopen races achterwege te laten en goed van de lijn weg te komen.

Vechten drie teams om de overwinning?

Verstappen op pole, maar Mercedes en Ferrari zitten hem op de hielen

Na de derde oefensessie was het al duidelijk dat het een spannende kwalificatie ging worden en dat zagen we ook met Verstappen die slechts 18 duizendsten sneller was dan Valtteri Bottas. De drie topteams hadden hun ogen gericht op die eerste startplaats en ze starten ook allemaal op de mediums. Alles is dus klaargezet om hard tegen elkaar te racen.

Het belooft warm en zonnig te worden tijdens de race. De teams hebben weinig ervaring met deze weersomstandigheden, aangezien hun lange runs op vrijdag onder natte omstandigheden werden afgewerkt. Hoe lang de banden het uithouden is meer dan ooit een onwetendheid, wat voor extra verrassingen kan zorgen.

P10 for Kimi, P14 for Antonio in Qualifying. Everything still to play for in tomorrow. #HungarianGP pic.twitter.com/DyU3QwOr1F — Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) 3 augustus 2019

Het gevecht voor de laatste punten

McLaren lijkt 'best of the rest', maar daarna wordt het erg spannend voor de laatste punten

Terwijl Red Bull, Mercedes en Ferrari vechten om de overwinning en McLaren comfortabel de vierde rij innam - hoewel op de zachte banden - zal er een harde strijd ontstaan om de laatste punten te veroveren.

McLaren was duidelijk het vierde beste team en Sainz voelt dan ook dat zijn team in staat is om van het middenveld weg te rijden tijdens de eerste stint.

Achter McLaren lagen de tijden wel opnieuw dicht op elkaar. Nico Hülkenberg komt er niet meteen als slechtste uit, met een 11de plaats kan hij op de mediums starten. Zo kan hij een bedreiging vormen voor Romain Grosjean en Kimi Räikkönen voor hem.

Hou ook rekening met de Toro Rosso's, die heel wat vertrouwen hebben getankt na de GP van Duitsland. Ze sprongen voorbij Renault in het kampioenschap voor de constructeurs en ze zullen vastberaden zijn om die vijfde plaats vast te houden.

There’s something about red, black and gold that definitely works. #HungarianGP pic.twitter.com/f746Qi6SR9 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) 3 augustus 2019

Welke Haas heeft de beste wagen?

Kevin Magnussen was erg snel in Q1, maar was dan een seconde trager in Q2

Hülkenberg kan een bedreiging vormen voor Grosjean, maar dat kan je niet zeker weten. Om eerlijk te zijn weet niemand hoe snel Haas zal zijn, ook het team zelf niet.

Kevin Magnussen maakte indruk in Q1 en eindigde de sessie als vierde met een tijd waarmee hij ook Q3 zou gehaald hebben. Maar het team heeft het enorm moeilijk om de wagen aan het werk te krijgen, waardoor hij bijna een seconde trager was in Q2.

Het team zal dan ook aan de race starten met heel wat onzekerheden. Mocht Grosjean, die als negende start, kunnen beschikken over het ware potentieel van zijn wagen, dan kan hij wel eens een bedreiging vormen voor McLaren. Maar het kan evengoed zo zijn dat hij helemaal wegzakt en één van de tragere wagens van het middenveld is.

"That was a very good lap." #GR63 clocks a 1:17.460, he's in P14 as it stands ?#HungarianGP ???º pic.twitter.com/LbotONb830 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 3 augustus 2019

Een echt competitieve Williams

George Russell miste Q2 met 53 duizendsten en start als 15de

Het is bewonderenswaardig dat Williams hun eerste punt in Duitsland niet vierde. Dat deden ze ook niet toen George Russel net Q2 niet haalde in Hongarije. Maar de sfeer binnen het team moet toch goed zitten na de beste prestatie voor Williams in de kwalificaties van dit seizoen.

Recente updates en een beter begrip van de banden gaven Russel een competitievere wagen, die de strijd aan kan gaan met het middenveld.

Door de gridstraf voor Antonio Giovinazzi start Russell als vijftiende. Ook al kan de wagen niet even competitief zijn in de race, het is hier moeilijk inhalen. Maar als de wagen even snel is op zondag als op zaterdag, dan ziet het er steeds beter uit voor Williams.

