Saisai Zheng en Aryna Sabalenka naar finale op WTA San Jose

De Chinese Saisai Zheng (WTA 55) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 10) hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse San Jose (hard/876.183 dollar).

De 25-jarige Zheng haalde het in haar halve finale tegen het Griekse zevende reekshoofd Maria Sakkari (WTA 30) in twee sets, al moest ze in set één wel een tiebreak toestaan: 7-6 (7/5) en 6-2 na 1 uur 56 minuten. Tweede reekshoofd Sabalenka haalde het vlot in twee sets (6-4 en 6-3) van het Kroatische vijfde reekshoofd Donna Vekic (WTA 25).

Voor Sabalenka wordt het de tweede finale van het seizoen, na haar zege in Shenzhen in januari. De Wit-Russische kan in San Jose de vierde titel in haar carrière veroveren. Zheng is op jacht naar haar eerste toernooizege.