Diego Schwartzman pakt de zege op ATP-toernooi in Los Cabos

De Argentijn Diego Schwartzman (ATP 27) heeft zaterdag het ATP-toernooi in het Mexicaanse Los Cabos (hard/762.455 dollar) op zijn naam geschreven.

Derde reekshoofd Schwartzman haalde het in de finale in twee sets van het Amerikaanse vijfde reekshoofd Taylor Fritz (ATP 28): 7-6 (8/6) en 6-3.

Voor de Argentijn was het in Los Cabos de derde ATP-titel in zijn carrière, de eerste dit seizoen. Voor Fritz blijft de teller op twee staan. Eerder dit jaar won hij wel al in Eastbourne.

Kyrgios en Medvedev spelen de finale in Washington

De Australiër Nick Kyrgios (ATP 52) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 10) hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in de Amerikaanse hoofdstad Washington (hard/1.895.290 dollar).

De 24-jarige Kyrgios redde in zijn halve finale een matchbal tegen het Griekse topreekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 6), hield zijn zenuwen onder controle en haalde het uiteindelijk in drie sets: 6-4, 3-6 en 7-6 (9/7). In de andere halve finale ondervond Medvedev niet al te veel moeite met de Duitse lucky loser Peter Gojowczyk (ATP 122): twee keer 6-2 na amper 56 minuten.

Het wordt nog maar het tweede duel tussen beide spelers, de stand is 1-0 in het voordeel van Kyrgios na zijn eerdere zege dit jaar in Rome. De Australiër kan zijn zesde ATP-titel winnen, de tweede van het seizoen na zijn overwinning in maart in Acapulco, waar hij Rafael Nadal uitschakelde. De 23-jarige Medvedev mikt op een vijfde ATP-titel, de tweede van het seizoen na zijn overwinning in Sofia in februari.