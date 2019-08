Zou Goose eigenlijk ooit al eens een slecht concert hebben gespeeld? Alvast niet zaterdag op de Lokerse Feesten.

Toen Goose in 2006 debuteerde met het album ‘Bring it on’, surfte het kwartet mee op de hype van de Britse new rave. Het was nerveuze dansmuziek, met veel rockinvloeden. Trekkers van het genre ...