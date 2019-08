Twintig doden bij schietpartij in Walmart in Texas

Een 21-jarige man heeft zaterdag in een Walmart in El Paso, Texas twintig mensen gedood. Meer dan twintig anderen zijn gewond. Mogelijk gaat het om een haatmisdrijf.

Shoppers in de Walmart in El Paso zijn slachtoffer geworden van een nieuwe schietpartij in de Verenigde Staten, niet meer dan een week nadat een andere schutter drie doden maakte op een festival in Californië. Greg Abbott, de gouverneur van Texas, noemde het ‘een van de dodelijkste dagen in de geschiedenis van Texas’.

Patrick C., en 21-jarige blanke man uit Allen in Texas is geïdentificeerd als de verdachte schutter. De verdachte heeft een manifest achtergelaten. Het zou dus volgens de politie van El Paso om een ‘haatmisdrijf’ kunnen gaan.

‘Invasie’

Op het online platform 8chan, waar extremisten elkaar opzoeken, zou het manifest gevonden zijn. Het zou erop wijzen dat de aanval als ‘antwoord op de invasie van Texas (door migranten, red.)’ bedoeld is. Volgens CNN is het document minder dan 20 minuten voor het begin van de schietpartij op 8chan achtergelaten is. De FBI laat wel weten dat verder onderzoek nodig is om te beslissen of de schietpartij een haatmisdrijf is.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn drie Mexicanen. Dat bevestigde de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador. ‘Ik betuig mijn diepste medeleven met de familie en de vrienden van de slachtoffers’, verklaarde hij in een video op Twitter. ‘We steunen de bevolking en de overheid van de Verenigde Staten.’

Toen de schietpartij uitbrak rond 10 uur lokale tijd, waren er tussen de 1.000 en 3.000 klanten en 100 medewerkers aanwezig in de winkel.

Volgens de ngo Gun Violence Archive is de schietpartij in El Paso al de 249e schietpartij waarbij vier personen of meer geraakt worden sinds het begin van het jaar.