Ilombe Mboyo is redder in nood voor KV Kortrijk: Kerels pakken in slotfase nog puntje tegen sterk Charleroi

Charleroi is ook onder het bewind van Karim Belhocine een stugge tegenstander die maar wat graag een resultaat verdedigt. Dat ondervond Kortrijk voor eigen publiek aan den lijve. Een heel matige thuisploeg kwam nog voor de pauze op achterstand toen Morioka een strafschop feilloos omzette. Na rust kwam er slechts schoorvoetend een offensief van Kortrijk en het was uiteindelijk Mboyo die Veekaa een eerste puntje bezorgde in het nog prille voetbalseizoen. Bekijk de beelden vanaf 23u bij Sportwereld.be!

Bij de thuisploeg bracht Yves Vanderhaeghe verrassend Rolland aan de aftrap waardoor Ajagun naar de bank verhuisde waar ook Mboyo en Kage toekeken. Zij waren immers nog niet klaar voor een stekje in de basisploeg en moesten nog wat geduld oefenen. Voor Lepoint kwam deze partij nog veel te vroeg. Diagne ontbrak bij van de Zebra’s waardoor Belhocine verplicht was om dan toch Zajkov aan de aftrap te brengen

De lokale fans hoopten op een stevig openingskwartier maar niets was minder waar. De combinaties bij de thuisploeg liepen voor geen meter en de bezoekers kozen voor een uitgebreide studieronde. Maar toen Morioka door de buitenspelval glipte, bediende de Japanner knap Niane maar deze besloot voorlangs.

En meteen was de toon gezet: Kortrijk had dan wel vaak langdurig balbezit maar de aanvallers kregen geen voet aan de grond door toedoen van stevige kerels zoals Dessoleil en Zajkov, terwijl aan de overkant Bruno zichtbaar genoot van de ruimte die hij genoot. De 25-jarige flankaanvaller dook opvallend vaak centraal op en strooide met subtiele passes maar zowel Niane als Fall toonden zich niet bepaald efficiënt. Oog in oog met Bruzzese lieten beide aanvallers wenkende kansen onbenut.

En zoals zo vaak in onze vaderlandse competitie was er nog voor het half uur een VAR-momentje: Batsula werkte schijnbaar onschuldig een kopbal van Niane in hoekschop maar VAR Alen greep in en toen ref Boterberg langs de zijlijn kwam om de fase te bekijken, wees deze zonder aarzelen naar de stip. De bal raakte inderdaad de schouder van Batsula. Morioka maalde er niet om, liet Bruzzese kansloos en trapte de Carolo’s op voorsprong (0-1).

Vanderhaeghe greep in bij rust en bracht Mboyo voor de ongelukkige Batsula. Maar het was toch opnieuw Charleroi dat het eerste doelgevaar creëerde: Morioka vond Bruno in de zestien maar zijn poging werd in hoekschop verwerkt door een attente Bruzzese. En toen Rolland opnieuw trekkebenend naar de kant moest, bracht Vanderhaeghe nog voor het uur met Ajagun al meteen een tweede wisselspeler in.

Kagelmacher probeerde het dan maar eens met een harde knal maar Penneteau liet zich niet verrassen. Charleroi leunde in deze fase wel heel nadrukkelijk achteruit in de denkbeeldige sofa en liet het veelvuldig balverlies van de thuisploeg onbenut. En met het slotkwartier in zicht besloot Belhocine om een extra slot op de deur in te brengen en verving Morioka door Hendrickx. De tegenzet van Vanderhaeghe was dan weer Kage in het spel brengen voor een onzichtbare Ezekiel.

Charleroi leek op weg naar een eerste zege maar toen De Sart met een heerlijke pass Mboyo in de diepte aanspeelde, werkte de invaller heerlijk af en stond het zowaar 1-1. Even later pakte diezelfde De Sart uit met een strak schot maar Penneteau ging goed plat en voorkwam zo een nederlaag voor zijn team. Kortrijk nam nog risico’s maar het was Charleroi dat nog de beste mogelijkheden had om de partij alsnog te beslissen maar Bedia en Hendrickx gaven niet thuis. Onnodig puntenverlies dus voor Charleroi dat zichzelf in slaap had gewiegd tijdens een heel magere tweede helft.