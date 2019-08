Feest bij KV Oostende: Kustboys winnen nu ook van Cercle Brugge en gaan met zes op zes mee aan de leiding

Voor de tweede week op rij boog KV Oostende een achterstand om naar een voorsprong. De groen-rood-gelen, die angstig de zware competitiestart bekeken, parkeren zich na deze 3-1-derbywinst tegen Cercle Brugge met 6 op 6 netjes aan de leiding. Verrassend, niet onverdiend. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Coach Kare Ingebrigtsen hield zich niet aan het gezegde ‘Never change a winning team’. Van het elftal dat vorige week in Anderlecht aan de aftrap stond, verdween Rajsel. Guri, fit na blessureleed, stond aan de aftrap. De Albanese spits dankte hem met twee doelpunten. Zijn collega Fabien Mercadal moest iets meer sleutelen. Taravel (blessure), Debelder (drie maanden out wegens enkelblessure) en de geschorste Serrano verdwenen uit de elf die tegen Standard verloren had. Rechterflankverdediger Deuro en de pas één week geleden aangesloten linksback Biancone maakten hun debuut in het witte shirt. Mboula, die vorig weekeinde een invalbeurt kende, beleefde zijn eerste basisplaats.

Je hoefde niet de meest geïnspireerde taalliefhebber te zijn om het favoriete woordspelletje van de derby aan zee te verzinnen. Zou Kylian Hazard flitsen op de grasmat? De broer van Eden had enkele dagen eerder compleet onverantwoord aan 240 km per uur op de autoweg Brugge-Kortrijk geraasd. Vroeg nam de snelheidsduivel de munitie van de vele spotters weg. De stadionklok had nog geen zeven rondjes gedraaid toen Hazard op de linkerflank voorbij Milovic flitste. Perfect bediende hij Saadi die het leder hoog tegen de touwen buffelde. Dat doelpunt bevorderde het spelbeeld niet. Cercle bouwde wat meer veiligheid in zijn spel. De Oostendenaars hadden moeite bij de opbouw van hun acties. Het uitvallen van Vargas iets voor het halfuur leek een slecht voorteken. En toch werd het plots 1-1. Vanop rechts zwierde D’Haese het leder voor doel. Guri veerde het hoogst en verschalkte Badiashile. Aan zee klonk iets later al een tweede keer het ‘Ohlalla, c’est magnifique’ van Arno Hintjens’ TC Matic. Oostendenaars gingen stuntelig onder een hoekschopbal van Skulason en verrasten hiermee Saadi die zijn eigen keeper vloerde: 2-1.

De 54ste minuut was bepalend. Saadi leek op weg naar zijn derde treffer van de avond maar Dutoit sloeg de bal knap weg. Capon ging aan de haal en werd geveld door Mboula die met een tweede geel karton meteen Cercle tot tien man herleidde. Deze Spanjaard maakt de achtervolging van groen-zwart nog lastiger. Met nog ruim een kwartier voor de boeg gooide Mercadal zijn eerste West-Vlaamse troef tussen de lijnen, Deman, een aanvaller uit Knokke. Maar Cercle vond toch onvoldoende power in de box. Meer zelfs, Guri maakte handig gebruik van Sakala’s werk om de 3-1-eindscore aan te tekenen. De Albanees maakt de leiderspositie van KV Oostende sterker. Volgende week komt die andere leider, Club Brugge, naar de middenkust.