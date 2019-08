Russische vrouwen gebruiken Instagram om huiselijk geweld aan te klagen

De afgelopen weken deelden Russische vrouwen massaal bloederige beelden op Instagram. De vrouwen poseren met nepverwondingen om het wijdverspreide huiselijk geweld in Rusland, alsook de lichte straffen ervoor, aan te kaarten.

De activisten Alena Popova en Alexandra Mitroshina begonnen hun protest al op 19 juli, en kregen veel respons van over heel Rusland. Ze riepen op om gelijkaardige selfies, geposeerde foto’s met verwondingen aangebracht met make-up, te delen met de Russische hashtag ‘ik wilde niet sterven'.

Bij de foto’s van Mitroshina wordt het verhaal van Olga Sadykova verteld, een jonge vrouw die begin juli vermoord werd door haar man. Haar familie beweert dat het achtjarige zoontje getuige was van die moord. Mitroshina koos haar verhaal uit, omdat Sadykova al naar de politie was gestapt om het huiselijk geweld aan te klagen. ‘Olga zou nog leven als we een wet hadden tegen huiselijk geweld’, besluit Mitroshina.

De vrouwen vragen een strengere wetgeving tegen huiselijk geweld, nadat president Poetin een wet twee jaar geleden versoepelde. Nu geldt in Rusland dat als het slachtoffers niet ernstig gewond is, zoals kneuzingen, bloedingen en schrammen, het geweld niet gezien wordt als een crimineel misdrijf. Als gevolg kan de dader als straf een boete krijgen, in plaats van een celstraf. Vrouwenrechtactivisten vreesden toen dat die wet zou leiden tot meer huiselijk geweld.

Een petitie om de wetgeving terug te verstrengen werd al ondertekend door 650.000 mensen. In Rusland zijn elk jaar minstens 40.000 vrouwen het slachtoffer van huiselijk geweld, minstens 12.000 sterven ook.