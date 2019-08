Dodelijke schietpartij aan de gang in Texas

In een winkelcentrum in El Paso, Texas, is zaterdag een schietpartij aan de gang. Dat meldt de politie. Er zou sprake zijn van twee doden en één gewonde politieagent.

De politie van El Paso meldt via Twitter dat er een schietpartij aan de gang is in het winkelcentrum Cielo Vista in El Paso, Texas. Volgens de politie is er sprake van meerdere schutters en onderzoekt een grote perimeter.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

De ordediensten vragen om de omgeving te vermijden. ‘We zullen een persconferentie geven wanneer de situatie onder controle is’, schrijft de politie. Omstreeks 20 uur was de schietpartij nog steeds aan de gang.