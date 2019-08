Speurders ontdekken drugslab in huis van jong gezin in Bocholt

De federale gerechtelijke politie (fgp) van Limburg is een onderzoek gestart naar een drugslab in een woning in Bocholt.

In de woning verbleef een gezin met twee jonge kinderen. De lokale politie van de zone CARMA deed de eerste vaststellingen. Vervolgens werd het onderzoek overgedragen aan de speurders van de fgp.

De politie van de zone CARMA ontdekte de productielocatie voor synthetische drugs bij toeval, nadat agenten waren opgeroepen voor intrafamiliaal geweld. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in een woning aan de Weerterweg in Kreyel bij Bocholt.

Bij de doorzoeking stootte de politie op allerlei vaten en jerrycans met bepaalde chemische stoffen. Uiteindelijk werd duidelijk dat er een drugslab was ondergebracht. In het huis woonde een koppel met twee jongens, van wie de oudste zes jaar was. Het parket van Limburg kon zaterdag nog niets kwijt over de feiten. De civiele bescherming werd opgetrommeld om het drugslab, de vaten, jerrycans en chemische producten op te ruimen.