Remco Evenepoel na eerste WorldTour-zege: “Ik had er stiekem van gedroomd hier ooit te winnen. Maar meteen bij mijn eerste keer?”

Remco Evenepoel heeft de wielerwereld nog maar eens verbaasd. De 19-jarige Belgische wonderboy zette alle toprenners een neus in de Clásica San Sebastián en finishte solo, goed voor zijn eerste WorldTour-zege.

Achteraf was de tiener door het dolle heen. “Ik kan dit niet geloven”, herhaalde Remco Evenepoel meermaals voor de camera’s van Sporza.

Het 19-jarige supertalent van Deceuninck-Quick Step brak de koers helemaal open op twintig kilometer van de meet. Hij glipte samen met Toms Skujinš (Trek-Segafredo) mee, schudde de Let af in de slotklim en liet het achtervolgende peloton amper dichter komen.

“Het was een groot risico om zo vroeg al aan te vallen, maar ik wist ook van mezelf welk vermogen ik kan trappen in zo’n klim”, grijnsde de man van Schepdaal. Om nog eens ongelovig voor zich uit te staren: “Dit is echt knettergek. Om heel eerlijk te zijn, had ik er stiekem van gedroomd hier ooit te winnen. Dat ik het dan bij mijn eerste keer hier meteen lukt, is geweldig.”