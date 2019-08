O o Remco! Remco Evenepoel (19) klopt wereldtop in topklassieker Clásica San Sebastian

Hij heeft het alweer geflikt. Niemand anders dan Remco Evenepoel won zaterdag de Clásica San Sebastián. Onze 19-jarige landgenoot reed samen met Toms Skujins weg op 20 kilometer van de finish en loste de Let op de slotklim, waarna hij solo naar San Sebastián reed. Onvoorstelbaar: superlatieven schieten tekort bij zo’n prestatie. Het was de allereerste grote eendagskoers waarin Evenepoel meedeed - hij is meteen ook de jongste winnaar ooit in een WorldTour-wedstrijd.

De renners kregen zaterdag een gerenoveerde Clásica San Sebastián voor de wielen. De finale is sinds dit jaar een stuk zwaarder: de bekende Alto de Jaizkibel werd nog maar één keer beklommen, maar ter vervanging kwam een reeks nieuwe hellingen, met de Murgil-Tontorra als scherprechter. Met hellende stroken van 22 procent en de top op 7 kilometer van de finish, beloofde dit nieuwe obstakel vuurwerk op te leveren.

Afscheidnemende Irizar in de aanval, Alaphilippe geeft op

Vroeg in de koers was Ivan Garcia Cortina de eerste die echt weg kon rijden uit het peloton. De man uit het nabijgelegen Asturië kwam als eerste boven op de Meaga, de eerste helling van de dag, maar waaide nadien terug naar het peloton. Een groep van acht kende meer succes: Josef Cerny (CCC), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Angel Madrazo (Burgos-BH), Fernando Barcelo (Euskadi-Murias), Felix Großschartner (BORA-Hansgrohe), Grega Bole (Bahrain-Merida), Markel Irizar (Trek-Segafredo) en Cyril Lemoine (Cofidis) vormden de vlucht van de dag. Daar kwam uiteindelijk nog een negende man bij: Jon Irisarri (Caja Rural).

Het selectieve parcours in het Baskenland maakte al vroeg slachtoffers. David de la Cruz (Team INEOS) moest al snel opgeven door een blessure. Ook de winnaar van vorig jaar, Julian Alaphilippe, stapte na 90 kilometer van de fiets. De zware tol van een Tour de France waar hij vijfde werd en zo lang het geel droeg? De renner van Deceuninck-QuickStep was in elk geval niet alleen, want ook onze landgenoot en Tourrevelatie Laurens De Plus (Jumbo-Visma) gaf er de brui aan.

Bernal lost

Na de passage op de Jaizkibel ging zowel in de kopgroep als het peloton het gashendel open. Voorin losten enkele renners - onder wie de 39-jarige Markel Irizar, die zijn allerlaatste profkoers reed - en in het peloton gingen onder impuls van Team Movistar verschillende grote namen overboord. Daarbij Tourwinnaar Egan Bernal (Team INEOS), maar ook klimgeiten Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) en Adam Yates (Mitchelton-Scott). Helemaal voorin bleef Fernando Barcelo intussen als enige leider over.

Op 70 kilometer van de finish trok onze landgenoot Jan Bakelants (Sunweb) ten aanval, maar ook hij kon niet ontsnappen aan het hoge tempo van Movistar. Ook Omar Fraile (Astana) en Rui Costa (UAE Team Emirates) kwamen niet weg. Het peloton werd intussen steeds verder uitgedund. De finale kon beginnen, met wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar) in een zetel.

De aanval van Evenepoel

Op 20 kilometer van de finish was het moment van Remco Evenepoel gekomen. Na een aanval van de Let Toms Skujinš (Trek-Segafredo) sprong het 19-jarige supertalent mee. De twee reden snel weg, waardoor ze met zo’n 40 seconden voorsprong begonnen aan de slotklim. Daar reed Evenepoel de Let helemaal uit de wielen. Vanuit het uitgedunde peloton kwam reactie, maar daar zorgde Enric Mas (Deceuninck-QuickStep) voor uitstekend afstoppend werk.

Evenepoel kwam met 35 seconden voorsprong boven op de Murgil-Tontorra. Vlaanderen en wielerfans ver daarbuiten werden gek: zou het dan toch kunnen? En dat in zijn allereerste grote klassieker? Enkel een afdaling van zeven kilometer stond de piepjonge Evenepoel in de weg. Rechtblijven was de boodschap. En dat deed hij ook, terwijl zijn voorsprong alleen maar groter werd. Onder luid applaus mocht hij de handen in de lucht steken. Evenepoel boven in het Baskenland!