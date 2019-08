Duizenden vrijwilligers bestrijden bosbranden in Siberië

In Siberië, in de regio Irkoetsk, proberen zowat 4.500 vrijwilligers de bosbranden onder controle te krijgen. Dat melden de autoriteiten volgens het Russische persagentschap Interfax.

De bluswerken zijn heel zwaar, want de gebieden zijn moeilijk toegankelijk. Volgens de autoriteiten legde het vuur intussen al ongeveer 3 miljoen hectare in de as. De meeste branden woeden nog in de gebieden Irkoetsk en Krasnojarsk. Ook het Russische leger is ingezet om de bluswerken te ondersteunen.

Experten schatten de schade door de bosbranden in de taiga, belangrijk voor het wereldklimaat, in op 2,4 miljard roebel (meer dan 33 miljoen euro). De lokale bevolking lijdt al enkele dagen aan de gevolgen van de branden en klaagt over hoofdpijn en ademnood door de giftige rook.

Jaarlijks woeden grote bosbranden in de grote, afgelegen bossen in Siberië. Er lopen nu onderzoeken naar brandstichting.