Russisch gerecht opent onderzoek naar witwaspraktijken bij organisatie van Navalni

Het Russische gerecht heeft een onderzoek geopend tegen een organisatie van oppositielid Alexei Navalni. Dat melden de gerechtelijke speurders zaterdag, op een moment dat de oppositie in de hoofdstad Moskou opnieuw aan het manifesteren is.

De beschuldigingen zijn gericht aan het Anti-Corruptie Fonds van Navalni. Volgens het gerecht zouden mensen die gelinkt worden aan het fonds op illegale manier geld hebben ontvangen, goed voor bijna 1 miljard roebels (13,8 miljoen euro). Ze zouden het geld hebben witgewassen via diverse bankrekeningen en het vervolgens hebben overgemaakt naar de rekeningen van de organisatie. Het onderzoek loopt nog.

De Russische politie pakte Navalni eerder deze week op en een rechtbank veroordeelde hem nadien tot dertig dagen cel. De oppositieleider had opgeroepen tot een niet-toegelaten betoging en beging daarmee volgens de rechter een misdrijf. Zondag werd de Kremlin-criticus opgenomen in het ziekenhuis na een allergische reactie.

Hij testte later deze week negatief op vergif. Navalni had geklaagd over pijn aan de ogen en over een huiduitslag. Zijn advocaat en een andere arts, die Navalni had onderzocht, suggereerden dat de protestleider vergiftigd kon zijn.