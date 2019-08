FOTO - VIDEO | #Cagliari , che accoglienza per Nainggolan! Le immagini https://t.co/2eCMrFK22H pic.twitter.com/Vsv6AZXf58

Het is enkel nog wachten op de officiële aankondiging van de transfer van Radja Nainggolan naar Cagliari. De middenvelder mocht beschikken bij Inter en koos voor een terugkeer naar de club waar hij doorbrak. Il Ninja arriveerde zaterdagmiddag bij zijn nieuwe werkgever en werd opgewacht door een horde hyperenthousiaste fans. Zo’n 500 diehards tekenden present om hun nieuwe held te ontvangen.

LEES OOK (N+). Voor de liefde en de luwte: daarom wil Radja Nainggolan met Cagliari op zijn 31ste opnieuw tegen de degradatie gaan voetballen

Nainggolan accolto dal tifo rossoblù: “Avevo tante offerte, ho scelto il cuore” https://t.co/cN0ztXCyBE #Sardegna pic.twitter.com/TPzTROisOO — Sardegna 24 ore (@Sardegna24ore) August 3, 2019

Radja Nainggolan è arrivato in un delirio totale a #Cagliari.

500 persone di sabato pomeriggio.

Con tanto di rincorsa.



Questione di cuore. pic.twitter.com/osC5A2nDE4 — Dario Baldi (@BaldiDario) August 3, 2019

Tussen januari 2010 en januari 2014 was Nainggolan al actief bij Cagliari en wierp hij zich op als een sterkhouder op het middenveld. Bij AS Roma, dat hem na zes maanden huur definitief overnam voor 15 miljoen euro, zette hij de stap naar de absolute top en werd hij een cultheld. Maar na verschillende strapatsen en een nieuwe sportieve lijn verpatsten de Romeinen hem aan Inter voor een slordige 38 miljoen euro. Ondanks degelijke cijfers daar mocht hij alweer beschikken. Hij past net als Icardi niet in de toekomstplannen van de club. Fiorentina hoopte zijn slag te slaan, maar de ninja verkoos een terugkeer naar het oude nest.