Wanty-Groupe Gobert maakt komst van drie stagiairs bekend

Beullens werd eerder dit jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen voor beloften. Zijn eerste wedstrijd voor Wanty wordt waarschijnlijk de Tour du Limousin (21-24/08).

Welcome to @Cedricbeullens and @TrondHkon



Beullens and Trondsen join Delacroix as trainees until the end of the season ??



https://t.co/UCBo74fquC pic.twitter.com/GrOCWiHL9x