Demonstranten houden weekend vol protesten in Hongkong

Duizenden in het zwart gekleden activisten zijn zaterdag opnieuw samengekomen in Hongkong voor een grote betoging, de aanzet voor een nieuw weekend van demonstraties tegen de regering. Maar ook tegenbetogers zetten zich schrap.

De nu al twee maanden durende demonstraties in Hongkong tegen een wetsvoorstel dat uitleveringen aan China mogelijk zou maken, zijn steeds gewelddadiger geworden. Zo wordt de politie er nu ook van beschuldigd buitenproportioneel geweld toe te passen en er niet in slagen de demonstranten te beschermen tegen aanvallen van bendes.

‘Ik maak me zorgen over het geweld dat de politie mogelijk zal gebruiken, aangezien de protestmars dit weekend door erg smalle straten trekt. Als we daar weg willen, zal het erg moeilijk zijn om te ontkomen aan de politie’, zegt de twintigjarige universiteitsstudent Ivan tegen persagentschap Reuters. ‘Wel ben ik ervan overtuigd dat de protestacties zeker nog het hele jaar zullen blijven duren.’

De acties dit weekend staan gepland in het district Mong Kok, een achtergestelde buurt van Hongkong waar in 2014 ook al gewelddadige betogingen plaatsvonden.

Foto: REUTERS

Tegenbetoging

Naast de antiregeringsactivisten zijn zaterdag ook duizenden aanhangers van de Hongkongse politie op de been, gekleed in het wit. Zij verzamelden in Victoria Park, in een ander district.

‘Ik ben ontzet door het vele geweld dat we hier dagelijks te zien krijgen. De demonstranten weigeren te luisteren naar de politie en naar de regering’, zegt de 27-jarige bankier Evan tegen Reuters. ‘Iedereen heeft het recht zijn mening te uiten, maar op een geweldloze manier. We steunen daarom de politie, zodat wet en recht nageleefd worden.’

De betogers plannen ook een grote demonstratie op zondag en een nationale staking voor maandag.

Tegenbetogers drukken hun steun voor China uit. Foto: REUTERS

Ambtenaren betogen mee

Vrijdagavond hebben duizenden ambtenaren mee betoogd tegen de manier waarop de regionale regering de protesten tegen de omstreden uitleveringswet aanpakt. Die regering had de ambtenaren aanvankelijk verboden om te gaan betogen, door te benadrukken dat alle 180.000 Hongkongse ambtenaren politiek neutraal moeten blijven. Later werd dat overheidsstandpunt wel afgezwakt en kregen de ambtenaren wel toelating om in ‘persoonlijke hoedanigheid’ te gaan protesteren.

Het is pas de eerste keer dat de ambtenaren zich mengen in dat protest. Zij willen op die manier aan de kaak stellen dat er door de oproerpolitie steeds driester wordt opgetreden tegen de manifestanten. Afgelopen weekend werd er nog traangas ingezet tegen de betogers. Er werden ook 44 betogers aangeklaagd wegens rellen.

De voormalige Britse kolonie Hongkong is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.