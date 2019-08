Trump wil nieuw ontwapeningsakkoord met Rusland én China

Na het einde van het INF-verdrag wil de Amerikaanse president een nieuw ontwapeningsakkoord met Rusland én met China. Donald Trump zei vrijdag dat China zeker moet worden betrokken bij zo’n verdrag.

Trump kreeg vragen van journalisten over hoe hij een nucleaire wapenwedloop zou vermijden, nu het INF-verdrag dode letter is geworden. De president zei dat zijn regering met Rusland had gesproken over een ‘pact voor het nucleaire, zodat zij sommige kernwapens wegdoen en wij dat ook doen’. ‘Op een bepaald ogenblik zullen we zeker China moeten betrekken’, zei Trump volgens Amerikaanse media. ‘China was heel, heel enthousiast om hierover te spreken en dat geldt ook voor Rusland. Dus ik denk dat we op een bepaald moment een akkoord zullen hebben.’

Vrijdag kwam een einde aan het INF-verdrag, het bilaterale Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty tussen Rusland en de Verenigde Staten uit 1987. De VS beschuldigden Rusland ervan het verdrag al jaren te schenden. Het INF-verdrag verbood het bezit en de productie van op het land gebaseerde raketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die kernkoppen kunnen dragen. In februari kondigde Washington aan uit het verdrag te stappen en zei daarvoor de steun van de NAVO-partners te hebben. Niet veel later volgde Moskou het Amerikaanse voorbeeld. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor de escalatie.

De Amerikanen en de NAVO zeggen dat Rusland het verdrag schendt met het raketsysteem 9M729. Moskou ontkent dat en stelt het verdrag te hebben gerespecteerd. Het systeem zou volgens het Westen in staat zijn om raketten af te vuren die kernkoppen kunnen dragen en tot 2.000 kilometer ver kunnen reiken. Rusland weerlegt dit en zegt dat de maximale reikwijdte van het systeem 480 kilometer is, minder dan de minimumafstand die het INF-verdrag verbood.

Nieuwe raketten

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper kondigde vrijdag ook aan dat de VS nu middellangeafstandsraketten zullen ontwikkelen, waar de VS in 2017 al de basis voor hadden gelegd. Washington legde toen uit dat het onderzoek voor het systeem een boodschap aan Rusland was, om Moskou aan te manen het INF-verdrag te respecteren.

Het einde van het INF-verdrag veroorzaakte wereldwijde onrust over een mogelijke nieuwe wapenwedloop. Alle ogen zijn nu gericht op het New START-verdrag. Dat Strategic Arms Reduction Treaty, net als het INF een bilateraal verdrag tussen de VS en Rusland, zal in 2021 vervallen. Het verdrag bepaalt dat de nucleaire arsenalen moeten beperkt worden tot 800 draagsystemen en 1.550 inzetklare kernkoppen. Moskou en Washington zeiden bereid te zijn om over een verlenging te spreken.