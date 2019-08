Minimaal regime in gevangenis Brugge zeker tot na het weekend

Overleg tussen minister van Justitie Koen Geens (CD&V), de vakbonden, personeel en de lokale directie heeft een oplossing dichterbij gebracht voor de onvrede van de Brugse cipiers. Maar het minimaal regime blijft nog even gelden.

Na een geval van agressie tegen drie cipiers in de gevangenis van Brugge blijft het minimaal regime nog zeker tot na het weekend van kracht. Dat bevestigt de liberale vakbond VSOA.

Vandaag was er overleg tussen vakbonden, personeel, de lokale directie en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het resultaat van die gesprekken zullen de vakbonden nu voorleggen aan hun achterban. Tot die tijd blijft het minimaal regime gelden.

De vakbond is overigens tevreden over het overleg. ‘De overheid heeft enkele toegiften gedaan. Nu moet de lokale directie alles nog willen uitvoeren. Dat wachten we voorlopig af. De verantwoordelijkheid ligt momenteel bij de lokale directie’, klinkt het nog bij de vakbond.

Ondertussen liet de directie wel al drie gedetineerden uit de afdeling hoge veiligheid overplaatsen, waaronder ‘gevaarlijkste gevangene’ Ringo De Witte. ‘Dat was niet meteen de vraag van de mensen in de afdeling, maar ze nemen het zeker in dank af. Al is het maar om de druk daar wat te verlichten op het personeel, want zo’n incident komt hard aan’, aldus Kris Crevits van het ACOD.

Wat was er gebeurd?

Vorige week takelde een gedetineerde drie cipiers zwaar toe in de gevangenis van Brugge. Het gevangenispersoneel besliste daarop om over te schakelen op een minimaal regime. Na verschillende gesprekken tussen directie en personeel kwam er nog geen oplossing uit de bus.

De centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen vindt de situatie onaanvaardbaar. Die raad bracht op 31 juli een bezoek aan de afdeling hoge veiligheid van de gevangenis in Brugge naar aanleiding van het incident op 24 juli. Sindsdien krijgen de acht gedetineerden die op die afdeling verblijven, geen regime meer. Dat wil zeggen dat ze hun cel niet mogen verlaten en geen douches mogen nemen of wandelingen mogen doen.

‘De gedetineerden zitten al van vorige week vast op hun cel en kunnen zich zelfs niet douchen. Met de hittegolf achter de rug zijn dat geen menswaardige omstandigheden’, aldus de woordvoerster van het gevangeniswezen.