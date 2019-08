En toen werd de maîtresse plots de ‘Koninklijke Edele Gemalin’

De Thaise koning Rama X heeft in een tv-toespraak eerder deze week de koninklijke polygamie weer ingevoerd. Zijn dertig jaar jongere minnares is voortaan zijn ‘Koninklijke Edele Gemalin’.

Rama X of Maha Vajiralongkorn volgde in 2016 zijn vader Bhumibol (Rama IX) op, al vond de officiële kroning pas dit jaar plaats. Terwijl deze laatste ongekend populair was in Thailand, werd er over zijn zoon iets minder lovend gesproken. De man heet een rokkenjager te zijn.

Dat lijkt niet geheel uit de lucht gegrepen, want enkele dagen geleden benoemde Rama X zijn minnares Sineenat Wongvajirapakdi tot ‘Koninklijke Edele Gemalin’, wat meteen betekent dat de koning voortaan twee officiële vrouwen heeft. Met de benoeming van Sineenat tot zijn gemalin, naast vorstin Suthida, herintroduceert Rama X de koninklijke polygamie, die – in elk geval officieel – lang geleden werd uitgebannen, schrijft de Nederlandse krant Trouw hierover.

De huidige vrouw van koning Rama X – zijn vierde overigens, ze trouwden dit jaar in mei – was aanwezig toen minnares Sineenat de belangrijke promotie tot gemalin kreeg. Sineenat kreeg daarnaast nog vier belangrijke titels. Zo werd ze benoemd tot de ‘Meest Verheven Orde van de Witte Olifant’. Eerder was de voormalige verpleegster al aangesteld als generaal van de koninklijke garde.

Niet dat er in de Thaise media één slecht woord is verschenen over de benoeming. De regels over majesteitsschennis zijn zeer streng.