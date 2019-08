De spanning tussen homoseksualiteit en geloof

Sommige homoseksuele christenen kiezen ervoor om hun gevoelens te onderdrukken. Dat ziet u vanavond op NPO 3. NPO 2 kiest voor Boudewijn de Groot. En Canvas probeert het einde van de wereld te overleven.

1 OMG!

NPO 3 20.25-21.05 uur

Journaliste Vera Verzijl volgt homoseksuele christenen die van mening zijn dat hun geaardheid tegen Gods wil is en ervoor kiezen om hun gevoelens te onderdrukken.

2 BOUDEWIJN DE GROOT: KOM NADER

NPO 2 22.45-0.15 uur

Boudewijn de Groot is zeventig geworden. Bij het laatste optreden van zijn tournee kondigde hij aan dat hij nooit meer de hits wou spelen waarmee hij beroemd werd. Een streep onder het verleden, zoals hij die in zijn leven vaker zette. Deze docu volgt hem in het jaar na dit optreden.

3 STACEY DOOLEY: COUNTDOWN TO ARMAGEDDON

Canvas 20.20-21.10 uur

De Preppers doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ze het einde van de wereld zullen overleven. Hun populariteit neemt in de VS almaar toe. De Britse reporter Stacey Dooley zoekt hen op.