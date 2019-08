Loes Sels verlaat Pauwels Sauzen-Bingoal

Veldrijdster Loes Sels (34) vertrekt bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Dat heeft het team vrijdag bekendgemaakt.

“Loes Sels maakt niet langer deel uit van Pauwels Sauzen-Bingoal”, zo klinkt het op Twitter. “Sels heeft, na overleg met teammanager Jurgen Mettepenningen, een correcte verbrekingsvergoeding betaald. Daardoor werd haar lopende contract per direct door beide partijen stopgezet.”

Sels won in het afgelopen veldritseizoen de Kasteelcross in Zonnebeke, en de veldritten in Ardooie, het Luxemburgse Contern en Gullegem. Sels kroonde zich in 2007 en 2008 tot Belgisch kampioene. In 2018 ruilde ze Crelan-Charles voor Pauwels Sauzen-Vastgoedservice.