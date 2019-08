Zonder klimaatverandering was hittegolf juli 1,5 tot 3 graden koeler uitgevallen

Klimaatverandering zorgt ervoor dat hittegolven zoals die van juli vaker terugkomen. Dat concluderen onderzoekers van het World Weather Attribution Project (WWA). Volgens hun analyse zouden de temperaturen op alle meetplaatsen bij ongewijzigd klimaat 1,5 tot 3 graden lager uitgevallen zijn.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat hittegolven zoals die van juli vaker terugkomen. Dat concluderen onderzoekers van het World Weather Attribution Project (WWA). Volgens hun analyse zouden de temperaturen op alle meetplaatsen bij ongewijzigd klimaat 1,5 tot 3 graden lager uitgevallen zijn. ‘De hittegolf in juli 2019 was zo extreem in continentaal West-Europa dat het extreem onwaarschijnlijk is dat er zonder klimaatverandering zo’n maximumtemperaturen zouden bereikt zijn’, klinkt het.

Verschillende wetenschappelijke instellingen werken mee aan het WWA, zoals de Nederlandse, Franse en Duitse meteorologische dienst. Het project richt zich op het verband tussen klimaat en weer. Het nog relatief nieuwe onderzoeksdomein berekent bijvoorbeeld hoeveel waarschijnlijker extreme weersomstandigheden worden door klimaatverandering en wat het aandeel daarin is van de mens.

De hittegolf legde het Belgische hitterecord niet alleen op 41,8 graden, ook in de ons omliggende landen als Duitsland en Nederland sneuvelden de records. De auteurs van de studie zeggen dat de jongste hittegolf een ‘zeldzame’ gebeurtenis zou zijn in Frankrijk en Nederland zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Ze zou ongeveer 1 keer per 1.000 jaar voorkomen.

In Duitsland en Groot-Brittannië zouden temperaturen zoals tijdens de jongste hittegolf zonder klimaatverandering iedere vijftig à honderd jaar mogelijk zijn. Maar op dit moment moeten we ermee rekening houden dat dit iedere tien jaar zal gebeuren.

De onderzoekers wijzen er ook op dat juli 2019 geen geval apart is. Wereldwijd waren de jaren 2015 tot 2018 de vier warmste ooit waargenomen. Juni was nooit warmer dan in 2019.

Intussen is de hittegolf die ons land bezocht eind juli, opgeschoven naar het noorden. In Groenland worden hoge temperaturen genoteerd en smelt er veel meer ijs dan normaal in deze tijd van het jaar.