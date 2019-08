Zweeds parket vraagt zes maanden celstraf voor A$ap Rocky

‘Ik zie geen andere mogelijkheid dan een celstraf’, zei procureur Daniel Suneson. Hij wijst de verdediging van de rapper af, en zegt dat er geen sprake was van zelfverdediging. Volgens Suneson viel A$ap Rocky, echte naam Rakim Mayers, het vermeende slachtoffer aan en was er sprake van buitensporig geweld. Suneson zei dat Mayers en zijn bodyguard de mogelijkheid hadden om van de situatie weg te wandelen, en dat geweld niet nodig was.

Prosecution concludes that an "excess" of force was used by #ASAPRocky's crew of five - against the alleged victim and his one friend - & they should therefore be convicted of assault. Says it was not an "emergency" defence situation & the group had time to decide how to react.