Lana Del Rey wist ons land uit

Zangeres Lana Del Rey (34) heeft op Twitter haar volgende tour bekendgemaakt. Dat deed ze met een kleurrijke kaart van Europa waarop de route uitgestippeld is, maar toch ziet het er een beetje vreemd uit. Ons land is namelijk in de Noordzee verdwenen.

Amsterdam, Parijs, Londen, Berlijn, Glasgow. Bijna heel West-Europa krijgt in het voorjaar van 2020 Lana Del Rey over de vloer. Al onze buurlanden staan op de planning en dat toont de zangeres op Twitter met een mooi kaartje. Del Rey heeft geen concert gepland in ons land en dus is België op de kaart deel geworden van de Noordzee. Net als de andere landen waar ze niet zal passeren.

En dat ziet er toch een beetje vreemd uit. De reacties op Twitter bleven dan ook niet uit. 'Dus België is veranderd in de zee? Klimaatverandering is echt!' en 'Onbeleefd', klinkt het. Maar ook haar kennis van de Europese monumenten is niet opperbest. Zo liggen de Eiffeltoren en het Louvre bijvoorbeeld in andere delen van Frankrijk.

We are doing some shows this year and next! Looking forward to going all the way down the coast from Vancouver to San Diego :-) and if you’re in LA we will see you at the Hollywood bowl.

NYC – Jones beach ?? pic.twitter.com/mhflN3G6GP