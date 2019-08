Dijsselbloem of Georgieva wordt Europese kandidaat IMF-directeur

De EU-kandidaat voor de post van directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heet Jeroen Dijsselbloem of Kristalina Georgieva. De Nederlander en de Bulgaarse blijven nog over nu ook de Finse ex-Eurocommissaris Olli Rehn uit de race is gestapt.

De Europese ministers van Financiën stemmen straks over een Europese kandidaat om Christine Lagarde op te volgen aan het hoofd van het IMF. De Française vertrekt dit najaar naar de Europese Centrale Bank.

De lidstaten hadden een lijstje van vijf namen opgesteld maar daar blijven er nu nog twee van over: de Portugese voorzitter van de Eurogroep Mario Centeno, de Spaanse minister van Economie Nadia Calvino en de Finse ex-Eurocommissaris Olli Rehn stapten al uit de race.

De Nederlandse oud-minister en ex-Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem en de Bulgaarse Wereldbank-topvrouw Kristalina Georgieva blijven nog over. De kandidaat moet een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten achter zich zien te krijgen. Dijsselbloem zou de voorkeur genieten van Duitsland, terwijl Parijs liever Georgieva aan het hoofd van het IMF ziet. Haar verkiezing zou echter een wijziging van de regels vereisen, omdat ze als 65-jarige volgens de IMF-regels eigenlijk te oud is om nog in aanmerking te komen. Algemeen wordt aangenomen dat de Nederlander over de beste kaarten beschikt.

Het IMF, met hoofdzetel in Washington, wordt traditioneel geleid door een Europeaan. Maar de tijd dringt: als Brussel te lang talmt met de voordracht van een consensuskandidaat, zouden groeilanden als Brazilië of India de post kunnen claimen.

Begin september wil het IMF alle namen van genomineerde kandidaten, om begin oktober een nieuwe directeur te kunnen aanstellen.