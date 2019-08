Artsen in het ziekenhuis van Chennai, waar röntgenfoto’s werden genomen, vonden in de rechterbenedenkaak van de jongen een zak vol ‘abnormale’ tanden. De operatie gebeurde op 11 juli, maar de specialisten hadden tijd nodig om de tanden te onderzoeken en hun bevindingen te bevestigen, voor ze het nieuws wereldkundig maakten.

Tamil Nadu: 526 teeth were removed from the lower jaw of a 7-year-old boy at a hospital in Chennai. Dr Senthilnathan says, "A 4x3 cm tumour was removed from the lower right side of his jaw, after that, we came to know that 526 teeth were present there." pic.twitter.com/yBGohNBa7r