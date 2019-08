Tsunamialarm afgekondigd na zware aardbeving in zuidwesten Indonesië

In het zuidwesten van Indonesië heeft zich een zware aardbeving met magnitude 7,4 voorgedaan. Voor delen van de eilanden Java en Sumatra is het tsunamialarm afgekondigd. Dat heeft het geofysische instituut van Indonesië laten weten.

De aardbeving gebeurde omstreeks 19.30 uur lokale tijd, met het epicentrum op 147 kilometer ten zuidwesten van Sumur in de provincie Banten, op een diepte van 10 kilometer. Volgens de autoriteiten is er een risico op golven van drie meter hoog. Over eventuele schade of slachtoffers is nog niks duidelijk.



Het epicentrum van de beving lag op 147 kilometer ten zuidwesten van Sumur in de provincie Banten, op een diepte van 10 kilometer. Media berichtten over paniek onder inwoners van een flatgebouw in de hoofdstad Jakarta. Ze liepen de straat op, toen het flatgebouw heen en weer bewoog en er krakende geluiden te horen waren. Jakarta ligt aan de noordwestkust van Java.



Indonesië ligt op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn geregelde aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Op 26 december 2004 veroorzaakte een zeebeving met een magnitude 9,1 voor Sumatra een enorme tsunami. In de regio rond de Indische Oceaan vielen zo'n 230.000 doden.