Wantoestanden bij Amerikaanse elitetroepen: ‘We hebben een probleem’

Nieuwszender CNN heeft de hand kunnen leggen op een brief geschreven door de top van de Navy Seals, de elitetroepen van het Amerikaanse leger. ‘We hebben een probleem’, staat daarin te lezen. De heersende ‘cultuur’ bij de Seals wordt in vraag gesteld.

‘Sommigen van onze formaties zijn er niet in geslaagd goede orde en discipline te handhaven, en bijgevolg wordt de cultuur die heerst bij de strijdkrachten in vraag gesteld’, klinkt het in de brief. De woorden komen van de topman van de Seals, Collin Green. Hij zegt dat orde en discipline hersteld moet worden, zodat de cultuur verandert en de geloofwaardigheid van de troepen zich herstelt.

De Seals zijn dé absolute elitetroepen van het leger, die multi-inzetbaar en zwaar getraind zijn. Het zijn de Seals die Osama bin Laden in Abbottabad hebben gedood.

Maar recent kwamen de Seals ook in opspraak. Onlangs nog toen een afdeling moest vertrekken uit Irak na beschuldigen van een dronken feestje en seksueel misbruik. Ook drugsschandalen bij andere afdelingen hebben het imago van de Seals aangetast.

Green geeft de bevelhebbers van de Seals tot 7 augustus om te beschrijven welke problemen ze zien, en hoe ze die gaan aanpakken. Volgens de Amerikaanse zender CBS heeft Green gezegd dat er ‘koppen zullen rollen’.