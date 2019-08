Tien ton geroofd zand opnieuw uitgestrooid in Sardinië

Toeristen op het Italiaanse eiland Sardinië nemen als aandenken wel eens een beetje zand mee. Maar kleine beetjes vormen samen al snel tien ton.

De Sardijnen zijn het al jaren beu dat toeristen hun stranden plunderen voor een gratis souvenir. Het beroemde roze strand van Spiaggia Rosa, dat zijn kleur dankt aan de duizenden gebroken stukjes koraal, schelpen en kalksteen, is om die reden ook niet langer toegankelijk. Sinds twee jaar riskeren toeristen ook een fikse geldboete tot 3.000 euro als ze betrapt worden met zand in hun bagage.

Het luchthavenpersoneel heeft de voorbije jaren wel wat toeristen kunnen betrappen, en hopen zand, stenen en schelpen inbeslaggenomen. Maar in plaats van het zand meteen terug te brengen naar het strand, belandde het in een opslagruimte. Was het in een vlaag van opruimwoede of plaatstekort, maar enkele maanden geleden nam de luchthaven dan toch contact op met het eilandbestuur.

‘We waren verbaasd dat het om tien ton materiaal ging’ vertelt Augusto Navone, hoofd van een marinereservaat bij het eilandje Tavolara, aan de Corriere della Sera. Zij besloten om het zand uit te strooien op twee verschillende locaties: een strand aan Porto San Paolo kreeg zes ton, de rest werd uitgestrooid op een strand aan Tavolara.