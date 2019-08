Cassetteverkoop piekt dankzij Billie Eilish

De cd lijkt ten dode opgeschreven. In België stortte de verkoop in de eerste helft van 2019 in met -23 procent. Na jaren van dominantie hebben de blinkende schijfjes nog een marktaandeel van 20 procent van de totale muziekomzet.

Maar dat er ook leven na de dood kan zijn, bewijst vinyl al langer. Die toont jaar na jaar een lichte stijging, en heeft in ons land momenteel een aandeel van 8 procent van de totale markt.

Het Verenigd Koninkrijk gaat zelfs nog verder in zijn nostalgiezucht. Official Charts maakte deze week namelijk bekend dat de verkoop van muziekcassettes op het hoogste niveau staat sinds 2004: in de eerste helft van 2019 werden er al 36.000 verkocht. Daarmee blijft hun marktaandeel wel klein: in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen cassettes maar 0,2 procent van de totale verkoop.

Het voorbije decennium blijkt 'A brief inquiry into online relationships' van de Britse band The 1975 het populairste cassette-album in het VK, meldt Official Charts, met 8.000 verkochte stuks. Dit jaar spant Billie Eilish de kroon met 4.000 – zij werd geboren in 2001, toen de cassette al bijna begraven was.