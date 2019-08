Norwich leent jonge Belgische verdediger Rocky Bushiri meteen weer uit aan Blackpool

Rocky Bushiri zal dit seizoen op uitleenbasis bij Blackpool voetballen. Dat heeft de club die uitkomt in de League One, het derde niveau in de Engelse voetbalpiramide, vrijdag laten weten. De 19-jarige verdediger is sinds deze zomer eigendom van Norwich City, nadat hij overkwam van KV Oostende.

“Ik ben gelukkig hier te zijn”, reageerde de aanwinst op de site van de Seasiders. “Dit is een ambitieuze club die met een nieuwe manager wil groeien. Ik wil hier ervaring opdoen. Ik train al vijf weken mee met Norwich en voel me klaar om te spelen.”

Bushiri stroomde door uit de jeugdopleiding van Oostende maar was het voorbije jaar op huurbasis actief aan de totaal andere kant van het land, bij Eupen. Bushiri behoorde tot de kern die in juni het EK voor beloften afwerkte, dat voor de jonge Duivels zonder punt in de poules eindigde. Hij speelde de laatste groepsmacht tegen gastland Italië (3-1 verlies).