In het Britse Cornwall wordt volgende week de Tintagelbrug geopend die naar een 13e eeuws kasteel leidt. De voetgangersbrug kostte meer dan vier miljoen euro. Een passant filmde hoe een paar arbeiders op en neer springen in het midden van de brug om de stevigheid te testen. Bekijk de hilarische test in de video hierboven.

De Tintagelbrug werd overigens ontworpen door het Belgische ingenieursbureau Ney & Partners. De brug is opgebouwd uit twee delen, die elkaar in het midden niet raken, wat vrij ongewoon is. Normaal gezien wordt een derde deel geplaatst dat de twee delen verbindt. Door deze techniek kon de brug zonder steigers worden geïnstalleerd en door middel van een kabelkraan op haar plaats gehesen worden. De veiligheid werd daarbij natuurlijk uitgebreid getest, de arbeiders sprongen waarschijnlijk op en neer om te zien hoe de brug reageert.