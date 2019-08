Harm van Veldhoven stapt bij Roda JC niet mee in project van nieuwe investeerder

De wegen van Roda JC en Harm van Veldhoven gaan scheiden. Dat heeft de club uit Kerkrade, die uitkomt in de Nederlandse tweede klasse, vrijdag laten weten. Van Veldhoven, die Roda tussen 2008 en 2012 coachte, was er sinds medio 2017 technisch directeur. Afgelopen seizoen vervulde hij er ook de rol van algemeen directeur (ad interim).

“Een verschil in visie met de nieuwe bestuursploeg doet onze wegen scheiden”, reageert Van Veldhoven, die dus niet meestapt in het project van de Mexicaanse investeerder Mauricio Garcia de la Vega. “Ik wil de club en alle mensen die betrokken zijn bij Roda JC het allerbeste toewensen. De laatste twee jaar stonden in het teken van puin ruimen en heropbouwen. Dankzij een stevigere verankering in de regio en een sterkere focus op de jeugdwerking werd de goede weg ingeslagen.”

“De komst van Mauricio Garcia De la Vega brengt nieuwe mogelijkheden en andere accenten met zich mee, ik hoop oprecht dat Roda JC hier optimaal de vruchten van kan plukken. Zelf hou ik aan deze club alleen maar goede herinneringen over. Vooral de vele steun die ik hier van achterban en supporters heb mogen ontvangen - zowel als coach, technisch directeur als algemeen directeur - draag ik diep in het hart. Deze club verdient zijn plaats op het hoogste niveau in Nederland.”

De 56-jarige Van Veldhoven was lange tijd actief in België, zowel als speler als coach. Hij verdedigde de kleuren van Lommel, Germinal Ekeren en RWDM. Nadien trainde de Nederbelg in ons land Lommel, Strombeek, Brussels, Cercle Brugge, Germinal Beerschot, KV Mechelen en Westerlo. (belga)