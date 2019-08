Duitsland doet grootste drugsvangst ooit: miljard euro aan cocaïne onderweg naar Antwerpen

De Duitse douane heeft in een container in de haven van Hamburg 4,5 ton cocaïne aangetroffen. De container, die officieel sojabonen bevatte, was afkomstig uit Montevideo (Uruguay) en had Antwerpen als bestemming.

Douanebeambten vonden in de container 211 zwarte sportzakken met daarin in totaal 4.200 pakken cocaïne. De vondst gebeurde twee weken geleden al, maar werd pas vrijdag bekendgemaakt.

‘Het is de grootste hoeveelheid drugs die in één keer in beslag genomen werd in Duitsland’, zegt de douane in Hamburg vrijdag in een mededeling. De drugs heeft een straatwaarde van zowat 1 miljard euro.

Het parket van Hamburg probeert nu te achterhalen naar wie de container onderweg was. De drugs zelf zijn intussen vernietigd.