Moslimexecutieve legt datum Offerfeest vast op zondag 11 augustus

De Moslimexecutieve heeft vrijdag bekendgemaakt dat het Offerfeest of ‘Aïd El Adha’ dit jaar zal plaatsvinden op zondag 11 augustus. Dat werd beslist na beraadslaging met de Raad der Theologen.

‘Ik hoop dat deze feesten een betere en verdraagzame samenleving tot stand brengen, want die hebben we momenteel nodig’, zegt voorzitter Mehmet Üstün.

Üstün legt uit dat het Offerfeest gevierd wordt op de tiende dag van de twaalfde maand van de islamitische maankalender. Met het feest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren voor God. Die zond hem een schaap dat in de plaats van de zoon geofferd mocht worden.

‘Offeren voor God is een zeer belangrijke daad voor monotheïstische godsdiensten. Het Offerfeest is dan ook een van de belangrijkste feesten voor de islam’, aldus de voorzitter. Hij zegt dat de meeste moslims in België geld voor een offerdier sturen naar een arm land, dat dan ter plaatse geslacht wordt.