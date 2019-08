Wielertransfers: Total - Direct Energie bevestigt komst Dries Van Gestel

Onze landgenoot Dries Van Gestel rijdt de komende twee seizoenen voor het Franse Total - Direct Energie. Dat heeft het team vanmiddag zelf bekendgemaakt.

??Nous avons le plaisir de vous confirmer l'arrivée la saison prochaine de @VgDries, coureur belge de 24 ans, 13e du dernier @RondeVlaanderen ! ??????https://t.co/UvyzYiqOGQ — Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) August 2, 2019

Van Gestel maakte de afgelopen maanden vooral indruk in de Ronde van Vlaanderen. De 24-jarige renner van Sport Vlaanderen Baloise eindigde er op de dertiende plaats in het pelotonnetje dat spurtte voor de derde plaats. De Kempenaar zal dan ook vooral in het klassieke voorjaar worden ingezet aan de zijde van Niki Terpstra.