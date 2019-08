Opnieuw overleg tussen directie en personeel gevangenis Brugge na gewelddadige incidenten

Tussen de lokale directie en het personeel van de gevangenis in Brugge vindt vrijdagnamiddag opnieuw overleg plaats. In de gevangenis zijn er sinds vorige week problemen, nadat een gedetineerde drie cipiers zwaar had toegetakeld. Zij zijn nog steeds werkonbekwaam. Het personeel ging over tot een minimaal regime.

Er zijn al verschillende overlegmomenten geweest tussen directie en personeel sinds donderdag, toen het incident zich voordeed. ‘Het personeel stelde enkele pijnpunten voor die volgens hen dringend moeten aangepakt worden. Ze voelen zich niet veilig’, zegt Kris Crevits van de socialistische vakbond ACOD.

Ondertussen liet de directie wel al drie gedetineerden uit de afdeling hoge veiligheid overplaatsen, waaronder ‘gevaarlijkste gevangene’ Ringo De Witte. ‘Dat was niet meteen de vraag van de mensen in de afdeling, maar ze nemen het zeker in dank af. Al is het maar om de druk daar wat te verlichten op het personeel, want zo’n incident komt hard aan’, aldus Crevits.

Over andere punten zijn de directie en het personeel het nog niet eens. Daarom wordt vrijdagmiddag opnieuw overlegd. ‘Ik hoop dat er vandaag een oplossing uit de bus komt zodat de situatie snel kan opgelost worden’, zegt Crevits.