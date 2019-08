Serieuze versterking voor Greg Van Avermaet: CCC bevestigt de komst van Matteo Trentin

De eerste grote wielertransfer is bevestigd: Matteo Trentin verlaat Mitchelton-Scott en fietst volgend seizoen aan de zijde van Greg Van Avermaet bij CCC. De Italiaan tekent een contract voor twee jaar.

“Ik was niet uitgekeken op Mitchelton-Scott maar deze kans om naar CCC te verhuizen, mocht ik niet laten liggen”, aldus Trentin in een eerste reactie. “Ik ken ploegleider Fabio Baldato en ploegmaat Alessandro De Marchi zeer goed en mijn manager, Manuel Quinziato, heeft lang voor de voorganger BMC gefietst.”

Naar het waarom moet Trentin niet lang zoeken. “Ik denk dat ik meer kansen zal hebben in de klassiekers”, klinkt het. “Greg Van Avermaet is altijd van de partij in de finale. Ik denk dat er voor ons beiden meer kansen liggen als we met in plaats van tegen elkaar koersen. In de klassiekers stond ik nog nooit op het podium. Dat is iets wat ik met CCC wil realiseren. Ik wil ook werk maken van een puntentrui in een grote ronde. Dat moet binnen mijn mogelijkheden liggen.”

Trentin fietste in het verleden ook voor Quick Step en won etappes in Tour (3), Vuelta (4) en Giro (1). In de afgelopen Tour was hij nog de beste in de etappe naar Gap waar hij won na een sterke solo, voor Kasper Asgreen en… Greg Van Avermaet. Trentin is ook tot en met volgende week de regerend Europees kampioen.