'Drie maanden geleden heb ik aan mijn bank opdracht gegeven om mijn effectenportefeuille over te dragen naar een andere bank. Na drie maanden is de transfer nog altijd niet uitgevoerd. Is het normaal dat dit zolang duurt?'

Neen, dat is niet normaal. De overdracht van een effectenportefeuille is weliswaar een manueel proces dat vrij complex kan zijn als er bijvoorbeeld buitenlandse fondsen in zitten maar een doorlooptijd ...