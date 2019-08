Het Chinese leger heeft een video vrijgegeven waarin te zien is hoe ze oefenen in het neerslaan van rellen. Ze doen dat middenin de protesten in Hongkong en waarschuwen in de video dat geweld ‘absoluut ontoelaatbaar’ is.

De video, die u bovenaan dit artikel ziet, is op het officiële Weibo-account van het garnizoen van Hongkong geplaatst. Op de beelden is te zien hoe troepen oefenen met geweren, raketten, tanks en helikopters. Er is ook te horen hoe een soldaat roept dat ‘elke actie op eigen risico is’ in het Kantonees, de meest gesproken taal in Hongkong. Een rode vlag met het opschrift ‘Waarschuwing. Stop met aanvallen of we gebruiken kracht’ geeft een duidelijke boodschap aan de betogers. Aan het einde van het filmpje is te zien hoe betogers geboeid worden weggeleid.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat ‘het leger een pijler zal worden die op voor de stabiliteit en welvarendheid in Hongkong moet zorgen.’

Het Chinese leger heeft zich voorlopig afzijdig gehouden in de protesten in Hongkong, die al sinds april dit jaar aan de gang zijn. De politie van Hongkong is daarom tot nu toe verantwoordelijk voor de ordehandhaving. De spanning in de stad is te snijden, zo bleek afgelopen week nog toen een auto vuurwerk afvuurde op betogers aan een politiekantoor.